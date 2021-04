CdS – Vertice Zhang-Conte se sarà Scudetto: sul tavolo la stagione 2021-2022. Gli scenari

La voglia di vincere, la voglia di riportare l’Inter sul tetto d’Italia prima e d’Europa poi: Antonio Conte è stato l’uomo scelto da Giuseppe Marotta per poter arrivare a tutto questo, con la benedizione del Presidente Steven Zhang. Da quel giugno 2019 sono cambiate tante, tantissime cose, tranne quella voglia e l’ambizione che potrebbero portare l’ex ct della Nazionale ad aprire un ciclo in nerazzurro.

Lo Scudetto è un obiettivo più che alla portata, la marcia dell’Inter in questo girone di ritorno è impressionante e domani può arrivare la fuga decisiva. Come riporta il Corriere dello Sport se e quando sarà tricolore, è già in programma un vertice tra Zhang e Conte per pianificare la stagione 2021-2022. Sul tavolo ci sarà innanzitutto il rinnovo del tecnico, che difficilmente sarà alle stesse cifre, così come non c’è la volontà di iniziare il tutto con il contratto in scadenza. Dulcis in fundo il focus sarà spostato sui calciatori, ed anche qui sui rinnovi: già pronti quelli di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez.

