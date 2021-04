Vincere e rivincere, Conte sente di poter aprire un ciclo all’Inter: prima l’Italia, poi l’assalto all’Europa

Vincere e rivincere per aprire un nuovo ciclo in Italia, questa volta con l’Inter. E’ questa la missione di Antonio Conte, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro, con metà scudetto in tasca, guarda già in avanti per programmare altri successi in futuro. Conte sa che questa Inter può vincere per anni, grazie anche ad una forte e consolidata base. Lo step successivo è quello di migliorare in Europa e avanzare il più possibile in Champions League. Conte ha portato l’Inter in un’altra dimensione e ora vuole restare al comando per tanto tempo.

