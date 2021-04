Inter-Sassuolo, De Zerbi: “Sui Nazionali non cambiamo idea: saranno fuori. Infortuni? Nessun recupero”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter, in programma domani alle ore 18.45. Queste le sue dichiarazioni:

COVID – “Nazionali? Abbiamo fatto una scelta su quei giocatori che sono rientrati dopo essere stati a contatto con i positivi, considerando non solo il calcio ma anche tutto il resto. Locatelli, Muldur e Ferrari contro l’Inter non ci saranno, ma torneranno a disposizione solo quando saranno scaduti i giorni per reintegrarli, anche se sono negativi”.

Sassuolo, Getty Images

INFORTUNATI – “Rispetto alla partita di Roma non recuperiamo nessuno. Bourabia, Caputo, Defrel, Berardi ed Ayhan saranno fuori. Potremmo cambiare qualche interprete o qualche posizione, ma valuteremo“.

PUNTI DEBOLI DELL’INTER – “Nel calcio conta tutto, è riduttivo dire che vale di più la fase difensiva o quella offensiva, bisogna coprirsi e saper attaccare bene. Noi dovremmo essere bravi a trovare equilibrio fra le due fasi perché nel calcio sono correlate”.

OBIETTIVI – “Domani puntiamo a fare una grande partita in uno stadio importante, che per noi significa tornare a casa con dei punti: questo vuol dire fare bella figura”.