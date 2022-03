Inter furiosa con Vidal, si pensa ad una multa salata: l’addio è scontato

Società nerazzurra arrabbiata per le parole del cileno

Tra gli assenti all'allenamento di ieri in gruppo - oltre a Brozovic e de Vrij - c'era anche Vidal , a causa di un leggero stato influenzale. La sua assenza ha fatto rumore, anche perché arrivava dopo le uscite (molto evitabili) sul Flamengo e sulla cresta ossigenata "per farsi notare di più da Inzaghi in allenamento".

Le parole del cileno - scrive La Gazzetta dello Sport - non sono andate per niente bene all'Inter che ora è furiosa con il giocatore. Si valuta una multa salata - anche se la società non pensa possa essere una soluzione - ma l'addio giugno ora appare scontato. Lo scenario della buonuscita, per un divorzio con l'Inter a fine anno, è sempre più probabile.