Inter, Haller il nuovo nome per l’attacco: incontro con gli agenti a Milano

L'Ajax lo valuta 35 milioni di euro

Spunta un nuovo nome per l'attacco dell' Inter , si tratta di Sebastian Haller . Il centravanti ha fatto le fortune dell' Ajax in questa Champions League - fino all'eliminazione di ieri sera - con 11 gol (capocannoniere della competizione). La società nerazzurra si è mostrata interessata al giocatore franco-ivoriano.

L'Ajax lo valuta 35 milioni di euro, l'Inter non può quindi affondare il colpo adesso ma il giocatore sarebbe molto felice di approdare in Serie A. In Olanda, il centravanti percepisce circa 3 milioni di euro: un ingaggio più che alla portata dell'Inter. Si studiano più soluzioni, anche perché la trattativa per Scamacca - al momento - è in stand-by.