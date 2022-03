Brozovic-Inter, fumata bianca: c’è la firma sul contratto

Il croato rimane in nerazzurro

Oggi pomeriggio infatti Brozovic avrebbe firmato il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi 4 anni. Il croato rimarrà quindi il faro nerazzurro ancora per diverso tempo. L'annuncio però non è previsto per oggi, ma per i prossimi giorni, forse addirittura per la prossima settimana. Ad ogni modo i tifosi possono dormire sonni tranquilli: il regista resta al suo posto.