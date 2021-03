Social – Vidal, la prima tappa verso il recupero: “Mai mollare”

Dopo essersi sottoposto all’intervento in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio a scorsa settimana, come anticipato questa mattina già dal weekend Arturo Vidal ha iniziato le terapie per rimettersi in sesto il prima possibile. Il centrocampista cileno dell’Inter è stato regolarmente dimesso dall’ospedale dopo l’operazione eseguita con successo e proprio per questo motivo nel pomeriggio ha postato le prime immagini su Instagram in stampelle.

Il percorso di riabilitazione per rimetterlo a disposizione di Antonio Conte il prima possibile impiegherà circa 25-30 giorni. Il calciatore si è sottoposto ad intervento chirurgico appena quattro giorni fa e a breve dovrebbe tornare pian piano a camminare senza l’uso di stampelle. Fortunatamente si è trattato di un’operazione poco invasiva, che il calciatore ha voluto anticipare per via degli impegni saltati con la nazionale cilena. L’obiettivo è di essere già a disposizione di Antonio Conte l’11 aprile contro il Cagliari in campionato, ma sembra più realistica una sua eventuale presenza per il turno successivo contro il Napoli.