Nazionali – Skriniar convocato dalla Slovacchia per le qualificazioni a Qatar 2022

Milan Skriniar ha la fama di essere uno dei giocatori più forti d’Europa, oltre ad essere una delle colonne portanti nell’Inter di Antonio Conte. A differenza invece dello scorso anno, quando il difensore slovacco era riuscito a farsi soffiare il posto da titolare e finendo addirittura sul mercato. Ma le cose attualmente sono ben diverse, con il ruolo di titolare fisso ha collezionato 30 presenze e realizzato 3 gol di enorme importanza.

In vista delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022, nota anche come Qatar 22, il ct della Nazionale Slovacca, Stefan Tarkovic, anche questa volta non vuole fare a meno di Milan Skriniar. Infatti nell’elenco dei 27 convocati spunta anche il nome del difensore dell’Inter. La squadra sarà impegnata in tre importanti sfide che si disputeranno a Cipro il 24 marzo, a Malta il 27 marzo ed infine contro la Russia il 30 marzo.

