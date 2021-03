Diritti tv, nessun accordo in Serie A: solo 10 voti per Dazn

Un’altra votazione ed un altro nulla di fatto per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Tutte le società di Serie A in assemblea sono chiamate a votare tra Dazn e Sky per chi trasmetterà i match del nostro campionato per i prossimi tre anni.

Come riportato da Calcio&Finanza nell’assemblea di oggi c’è stata la fumata grigia dopo quella dello scorso mese, quando Dazn ha avuto soltanto 11 voti, tre in meno per raggiungere la maggioranza. Anche oggi le 14 preferenze non sono arrivate, con l’emittente streaming che anzi ha ricevuto un voto in meno rispetto all’ultima assemblea. Il Cagliari infatti, che precedentemente aveva espresso il voto favorevole per Dazn, si è aggiunto ai club astenuti.

D’AMBROSIO RASSICUA TUTTI: “STO BENE, SOLO UN PO’ DI FEBBRE”>>>