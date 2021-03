Social – D’Ambrosio rassicura tutti: “Sto bene, solo febbre. Grazie a tutti per i messaggi”

Nella mattinata è arrivata purtroppo la notizia della positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio. Il difensore azzurro ha saltato la trasferta di domenica contro il Torino per alcuni sintomi influenzali che hanno fatto scattare l’allarme in casa Inter. L’esito del tampone positivo è arrivato oggi ed ora la squadra è in isolamento.

Sul suo account Instagram D’Ambrosio ha voluto rassicurare tutti i tifosi dopo aver ricevuto tantissime telefonate: “Grazie mille per i messaggi e le telefonate. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane. Nell’attesa mando a tutti un forte abbraccio”.

Anche la moglie del difensore azzurro – sui social – ha dato notizie positive per la loro famiglia: “Stiamo tutti bene, l’unico positivo lo abbiamo isolato nella stanza più lontana”.