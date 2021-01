Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha commentato sui propri social il pareggio odierno dei nerazzurri contro la Roma all’Olimpico.

Vidal è contrariato per la vittoria sfuggita nei minuti finali: “Brutto risultato per come abbiamo giocato! Ma dobbiamo continuare a lottare e lavorare, la strada è ancora lunga. Forza!”