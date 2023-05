Le ore che portano alla semifinale di ritorno della Champions League tra Inter e Milan si riempiono di dettagli sui quali si gioca la gloria o la delusione in un confronto che rimarrà nella storia. Sta facendo discutere quindi il clima anche mediatico attorno a questa partita, arricchito da un ulteriore episodio che sta facendo arrabbiare i tifosi interisti.

Durante la conferenza stampa del Milan con l’allenatore Pioli e il centrocampista Tonali, un giornalista nel porre la propria domanda travisa una dichiarazione di Simone Inzaghi inventando, di fatto, che l’allenatore nerazzurro si sarebbe lamentato della designazione di un arbitro francese, Clement Turpin, con 4 calciatori francesi del Milan in campo. Questa è la reazione dei milanisti:

Sui social questo botta e risposta ha fatto ovviamente il giro, con i tifosi rossoneri che ne hanno approfittato per attaccare Inzaghi. Il quale, però, ha detto tutt’altro. Questa la trascrizione integrale del passaggio in cui Inzaghi parla dell’arbitro in risposta ad una precisa domanda di un giornalista: “Per quanto riguarda gli arbitri mi conoscete, difficilmente ne parlo. A volte non ci riesco, insomma. Se mi viene in mente la partita d’andata chiaramente c’è stato un episodio che bisognava valutarlo in un altro modo e probabilmente, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni, sicuramente avrebbe dato alla qualificazione al risultato un qualcosa di importantissimo, però non è stato così e non c’è nessunissimo problema. Come non c’è nessunissimo problema perché, ho tanti amici, conoscenti nel calcio che insomma quando hanno visto una designazione di un arbitro francese con quattro giocatori [francesi, ndr] del Milan in rosa non c’è nessunissimo problema, abbiamo massima fiducia“.

Nessuna traccia della polemica di Inzaghi sull’arbitro francese, né riferimenti a “cose che dovrebbero accadere” che, invece, sull’altra sponda si usa fare.