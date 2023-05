Una stagione sulle montagne russe per Raoul Bellanova, arrivato all’Inter dal Cagliari con la formula del prestito con un diritto di riscatto che, inizialmente, sembrava solo una formalità di sbrigare. Con il passare del tempo, poi, l’esterno italiano ha avuto poco spazio e il ritorno in Sardegna appariva sempre più probabile, ma le cose stanno cambiando di nuovo.

In questo finale di stagione Bellanova è tornato a farsi vedere in nerazzurro e La Gazzetta dello Sport scrive che non va esclusa, a questo punto, la possibilità che l’Inter sondi il terreno con il Cagliari per provare ad ottenere uno sconto sui circa 7 milioni di euro fissati per il riscatto che si aggiungerebbero ai 3 milioni per il prestito. Molto dipenderà però dai sardi che con la promozione in Serie A potrebbero avere più forza al tavolo della trattativa, mentre rimanendo in B potrebbe esserci un vantaggio per l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Per quello che si è visto all’Inter è difficile capire il potenziale inesplorato di Bellanova. Così come è complesso intercettare le strategie nerazzurre sulla fascia: se viene riscattato Bellanova, con Darmian già confermato in rosa, il continuo sondaggio su Buchanan nello stesso ruolo come si incastra con un Dumfries che al momento pare più orientato alla permanenza? Qualcuno dovrà andar via/non arriverà.