In attesa di capire se la soluzione temporanea con de Vrij a tamponare quando non c’è Darmian potrà diventare un’opzione anche per il futuro, l’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca della giusta opportunità da cogliere per sostituire Milan Skriniar nella rosa della prossima stagione.

Il nome preferito in Viale della Liberazione secondo La Gazzetta dello Sport rimane quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese del Chelsea che i dirigenti nerazzurri avevano provato a portare in nerazzurro già nel finale della scorsa estate quando sembrava che il PSG potesse affondare il colpo decisivo su Skriniar. Non se ne fece nulla e Chalobah è rimasto in Blues dove a causa anche delle difficoltà della squadra non ha avuto l’esplosione che ci si aspettava. I rapporti tra i club sono consolidati ed è una pista da tenere d’occhio.

Così come quella che conduce a Tosin Adarabioyo, 25enne anche lui inglese ma del Fulham. Un profilo che piace soprattutto al DS Piero Ausilio, scrive il quotidiano, in scadenza di contratto nel 2024 ed “aggredibile” grazie al tesoretto del cammino di questa stagione in Champions League.

L’opinione di Passione Inter

All’Inter un nuovo Skriniar serve. Nel senso di un profilo relativamente giovane, magari con un’esperienza già di primo livello alle spalle, ma che deve ancora esplodere. Chalobah è un profilo tra i più interessanti, lo avevamo segnalato anche nella nostra analisi totale della scorsa estate in cui avevamo preso in rassegna oltre 460 difensori per selezionare le migliori occasioni in circolazione. E Chalobah era tra i più intriganti. Al giusto prezzo, è un grande sì. Come per Adarabioyo, profilo moderno che fatto crescere nel sistema italiano può diventare un top.