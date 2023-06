Ci è cascato di nuovo, purtroppo. Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter, chiude la sua avventura molto positiva in prestito all’Auxerre con un doppio errore che sta facendo il giro del web, anche per l’importanza della partita. La formazione francese infatti perdendo in casa contro il Lens (1-3) è stata scavalcata dal Nantes all’ultima giornata retrocedendo in Ligue 2. Radu, autore di una partita con una serie di grandi interventi, dopo la prima rete subita incolpevolmente ha macchiato la propria gara con due errori pesanti. Nonostante ciò i tifosi dell’Auxerre lo hanno salutato con grande affetto per l’ottima seconda parte di stagione. Ecco il video della doppia papera: