Vederla ad ogni costo, ma nella casa nerazzurra è ancora meglio. Questo è stato il pensiero degli oltre 40mila tifosi interisti che si sono accaparrati un biglietto per accedere allo stadio di San Siro sabato 10 giugno, il giorno della finale di Champions League.

Ci fossero stati più posti disponibili, quasi sicuramente sarebbero stati occupati anche quelli. Già, perché come riporta La Gazzetta dello Sport, i tagliandi – acquistabili su Vivaticket – sono stati polverizzati in sette ore: la prelazione d’acquisto è iniziata alle ore 10 di ieri mattina per abbonati e membri degli Inter Club, mentre alle 17 è cominciata la vendita libera. Ci sono voluti circa 60 minuti per rendere il Meazza sold-out. Con circa un’ora di coda virtuale sul sito durante tutto il giorno.

La gara sarà visibile su un maxi schermo di 400 metri quadri posizionato sul primo anello arancio e i tifosi potranno accomodarsi sugli anelli del settore rosso, sul prato e negli spicchi di verde e blu adiacenti al rosso. I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105. San Siro è pronto, la marea nerazzurra anche.