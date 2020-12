Vieri crede nell’Inter: “Darà tutto per lo scudetto. Poca qualità? Bugia, ma vorrei vedere di più Eriksen”

Oggi si ritorna in campo per mettersi definitivamente alle spalle l’uscita dall’Europa di mercoledì sera e tornare alla vittoria per riprendere la corsa alla vetta della classifica di Serie A. L’Inter di Antonio Conte sarà impegnata sul campo del Cagliari e dovrà dare una forte risposta.

Sul momento nerazzurro e sulla stagione ha parlato a La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante Christian Vieri: “Confermo quello che dissi qualche mese fa: l’Inter può vincere perché ha più fame della Juventus. Dopo l’uscita dalla Champions League ha un solo obiettivo e darà tutto per lo scudetto. Obbligo? Nessuno è obbligato a fare nulla però Conte ha una squadra fortissima e giocando una sola volta a settimana a tutto per riuscirci”.

QUALITA’ – “E’ una bugia quando sento che l’Inter non ne ha. Ne ha per battere lo Shakhtar Donetsk, soprattutto quando vinci a Mönchengladbach. In un modo o nell’altro vinci anche in casa per andare agli ottavi. L’Inter deve giocare la Champions League sempre: è nel suo DNA ed ha giocatori di livello superiore”.

CONTE – “Nervoso? E’ questo. Non l’ho mai visto tranquillo, né quando vince 5-0 né quando perde 3-0. Sempre stesso gioco? Quando le cose vanno male un allenatore deve essere bravo a cambiare in corsa e Conte non lo fa sempre. Io vorrei vedere di più Eriksen, potrebbe dare una grande mano, però è l’allenatore che li guarda tutti i giorni in allenamento. Credo che a gennaio andrà via”.

