GdS – Lukaku, Barella e Skriniar: Conte riparte dalla sua spina dorsale con la missione scudetto

L’uscita dall’Europa di mercoledì brucia ancora. E’ inevitabile. Quando si fallisce un obiettivo è difficile trovarsi di fronte ad altri scenari, ma le grandi squadre si giudicano anche dalla ripartenza e da come reagiscono a questi momenti. L’Inter di Antonio Conte oggi torna in campo alle 12:30 sul campo del Cagliari e dovrà subito dimostrare di voler voltare pagina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il tecnico nerazzurro ripartirà dalla sua spina dorsale. Milan Skriniar è tornato il giocatore intoccabile di qualche mese fa, Romelu Lukaku – nonostante la delusione post Shakhtar Donetsk è il faro della squadra – e Nicolò Barella, il cuore, i polmoni ed il motore dell’Inter, chiamato ancora una volta agli straordinari visto le condizioni non ottimali. Da oggi inizia un’altra stagione, dove Conte può dimostrare di essere uno specialista in queste situazioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<