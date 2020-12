Mercato – Giroud verso l’Inter a gennaio? L’agente frena: “Al momento nessun contatto”

Con gli Europei in programma la prossima estate, molti giocatori sono alla ricerca di minuti in campo per guadagnarsi la convocazione della propria nazionale. Tra questi c’è sicuramente Olivier Giroud che, come confermato da lui stesso, vorrebbe un maggiore impiego rispetto a quello che gli è stato riservato al Chelsea.

L’Inter osserva molto attentamente la vicenda, visto che il francese rappresenta un obiettivo di mercato già dallo scorso anno quando è stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Raggiunto ai microfoni di Inside Futbol l’agente Micheal Monello ha però frenato: “Per il momento non ci sono stati contatti. Sta giocando con il Chelsea e sta facendo anche molto bene”.

