CdS – Eriksen, a gennaio lo scenario è chiaro. Occhio all’ostacolo economico

Non è sbocciato il rapporto tra l’Inter, Antonio Conte e Christian Eriksen. Quello che è stato uno degli acquisti più importanti della storia recente nerazzurra, soprattutto per le modalità con cui è arrivato a Milano, rischia di lasciare Appiano Gentile già nel prossimo mese di gennaio durante la finestra di calciomercato invernale.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il suo destino sembra segnato, nonostante nel match di oggi contro il Cagliari delle 12:30 sia favorito per partire titolare, quasi due mesi dopo Inter-Parma. Le due soluzioni migliori per la società interista sarebbero quelle di uno scambio oppure di un prestito risparmiando parte dell’ingaggio, ma alla sua cessione c’è un ostacolo economico. Eriksen lasciando l’Italia dopo solo un anno dal suo arrivo, e dunque non completando i due anni, non rientrerebbe più all’interno delle agevolazioni di tassazione del Decreto Crescita. Un fattore da non sottovalutare: chissà che dopo le parole in conferenza stampa di ieri di Conte possa esserci una svolta.

