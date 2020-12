Da Eriksen a Vecino e Nainggolan passando per De Paul: i protagonisti del mercato di gennaio

La finestra di calciomercato di gennaio è ad un passo e – nonostante il momento estremamente difficile – i club proveranno a rinforzarsi. Tra le società più attive c’è sicuramente l’Inter, in particolare con le uscite a centrocampo ma ben attenta a sfruttare le occasioni che si presenteranno.

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Williamhillnews.it il prossimo mercato avrà tanti protagonisti: 3 nerazzurri e due possibili acquisti:

NAINGGOLAN – “La versione nerazzurra del Ninja è sbiadita, anche perché senza la fiducia di Antonio Conte è dura riuscire a tornare protagonista. Tra scelte tecniche e infortuni, sono solo 5 le volte in cui il centrocampista è sceso in campo (4 in Serie A, 1 in Champions League) per un totale di appena 45 minuti. La scorsa estate il Cagliari ha fatto di tutto per prenderlo: un sogno che il presidente Giulini proverà a trasformare in realtà a gennaio”.

VECINO – “Che fine ha fatto il centrocampista uruguaiano? Se lo chiedono in molti nell’ambiente nerazzurro, dove ormai – anche per via dell’infortunio al ginocchio subito a luglio – è finito ai margini, mai impiegato in stagione. Durante l’ultima sessione estiva di trattative lo voleva il Napoli, l’Inter potrebbe provare a inserirlo in qualche scambio a gennaio”.

ERIKSEN – “Lo sguardo triste dell’ultimo periodo lascia spazio a pochi dubbi: ai margini del progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte, il centrocampista danese ha voglia di cambiare aria per rilanciarsi. L’Inter lo cederà di fronte a una giusta offerta”.

MILIK – “Non rinnoverà il contratto con il Napoli in scadenza a giugno e la società azzurra proverà a trovare la soluzione migliore per le casse del club già a gennaio evitando di perderlo a zero”.

DE PAUL – “L’Udinese è da sempre bottega molto cara, ma c’è chi è disposto a offrire cifre importanti per il talento argentino, ormai punto fermo anche della sua nazionale. La scorsa estate il Leeds è stato vicino a ingaggiarlo, il suo nome inoltre è da tempo nel mirino dell’Inter. Ma attenzione anche alle altre big della nostra Serie A”.

