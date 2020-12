Accadde Oggi – 13 dicembre 1998, Udinese-Inter 0-1: Ronaldo la risolve da solo con un gol allo scadere

Ricordare una partita disputata – e vinta – nell’ambito di una stagione negativa quale fu, per l’Inter, l’annata 1998-1999 è sempre come estrapolare un granellino di sabbia da una frana di sassi e pantano, o, per metterla subito in termini calcistici, è come segnare un gol allo scadere quando si è sotto 5-0. Il 13 dicembre 1998, però, il gol allo scadere lo segnò Ronaldo: e l’Inter non era sotto per 5-0, anzi. Era un’Inter magari malmessa, malfatta e in crisi: era un’Inter guidata da Mircea Lucescu dopo l’esonero di Gigi Simoni, era una squadra che doveva trovare una sua identità e che, quell’anno, un’identità non l’avrebbe trovata mai, avendo peraltro concluso il campionato con più sconfitte (14) che vittorie (13).

E in quell’Udinese-Inter del 13 dicembre 1998 la partita non sembrava potersi schiodare dallo 0-0. I nerazzurri attaccavano, ma il portiere friulano, Turci, era in giornata di grazia. Non che dall’altra parte Pagliuca non avesse salvato i nerazzurri in diverse occasioni, beninteso: Lucescu, a fine partita, si sarebbe complimentato con i suoi per essere stati “diligenti tatticamente”, ma la verità è che anche la difesa dell’Inter traballò, quel giorno, in più di una circostanza. Insomma: 0-0 sino all’87esimo. Almeno sino a quando Ronaldo non decise di risolvere da solo la partita, amministrando una palla in mezzo a tre difensori, scambiando al volo con Baggio e battendo il portiere avversario. La partita andò in archivio così, con un gol nei minuti finali e con l’ingresso di Pirlo proprio per Ronaldo al 91esimo, per impreziosire il tabellino e per guadagnare del tempo. Ricorda qualcuno, di questi tempi?

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<