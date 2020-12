Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen torna titolare, Perisic e Darmian sulle fasce

Manca poco al fischio d’inizio della partita fra Cagliari ed Inter, in cui la formazione nerazzurra dovrà reagire alla delusione causata dall’eliminazione in Champions League avvenuta in settimana. Per la sfida in terra sarda Antonio Conte ha cambiato diversi elementi, anche in vista del delicato impegno di mercoledì, che vedrà la Beneamata fronteggiare il Napoli in uno scontro diretto d’alta quota.

Diramate le formazioni ufficiali: torna dal primo minuto Christian Erikesn, mentre sulle corsie laterali si rivedono Ivan Perisic e Matteo Darmian.

CAGLIARI (4-2-3-1): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 6 Rog; 25 Zappa, 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 30 Pavoletti

A disposizione: 1 Aresti, 31 Vicario, 9 Simeone, 12 Caligara, 14 Pinna, 15 Klavan, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Pisacane, 21 Oliva, 23 Ceppitelli, 27 Cerri.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

