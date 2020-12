Cagliari-Inter, Darmian (Inter Tv): “In questo gruppo non mancano le qualità, dobbiamo essere uniti”

È il giorno di Cagliari-Inter, gara che inizierà alle 12:30 in terra sarda. Nella formazione nerazzurra partirà dal primo minuto Matteo Darmian, che ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Inter TV: “C’è un po’ di delusione, dobbiamo provare a preparare la gara nel migliore dei modi portando a casa i tre punti. In questo gruppo non sono mai mancate le qualità, tocca a noi dimostrare di essere uniti”.

Darmian prosegue: “Sicuramente il Cagliari è una buona squadra, non è facile venire qui a vincere. Oggi sappiamo cosa dobbiamo fare, proveremo a portare a casa i tre punti”.

