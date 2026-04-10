In principio fu Federico Dimarco, quindi con Cristian Chivu ecco anche Pio Esposito. È un’Inter che guarda al futuro contando sempre di più sui prodotti del proprio vivaio, per esigenze di liste UEFA ma anche per opportunità. I prossimi potrebbero essere i fratelli Stankovic, con il portiere Filip che è sotto osservazione mentre il centrocampista Aleksandar è praticamente certo del rientro alla base.

Abbiamo provato allora ad immaginare come sarebbe una formazione con soli calciatori che rispettano i requisiti UEFA e Serie A per essere considerati prodotti del vivaio nerazzurro, selezionando quelli che sulla piattaforma Transfermarkt hanno il valore di mercato più alto per quel ruolo. Il risultato è questo 4-3-1-2:

L’Inter del vivaio (4-3-1-2): Di Gregorio; Zanotti, Alexiou, Pirola, Dimarco; Fabbian, A. Stankovic, Casadei; S. Esposito; P. Esposito, Pinamonti.

Restano fuori alcuni elementi comunque interessanti. Tra i portieri, c’è anche Radu oltre a Filip Stankovic. In difesa giocatori come Cocchi e Zappa per le fasce o Fontanarosa, Gravillon e il più esperto Caldirola. A centrocampo tanta scelta con Akinsanmiro, Oristanio, Salvatore Esposito, Topalovic e Berenbruch. Ma è davanti l’abbondanza: dallo sfortunato Valentin Carboni a Satriano, passando per Colidio, Mulattieri, Bonazzoli e il bomber della Serie B, Adorante.