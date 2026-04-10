Si è fermato nuovamente Lautaro Martinez. Appena rientrato con gol e prestazione trascinante contro la Roma, il capitano dell’Inter torna subito ai box. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

L’attaccante argentino salterà dunque sicuramente la sfida contro il Como e sarà da rivalutare per la partita contro il Cagliari di venerdì 17 aprile, per la quale è comunque in dubbio. Più probabile il recupero tra la gara di Coppa Italia col Como il 21 aprile o col Torino in campionato il 26.