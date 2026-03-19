L’Inter valuta una nuova pista per rinforzare la batteria dei portieri in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza nerazzurra spicca quello di Filip Stankovic, attualmente al Venezia, in Serie B, ma cresciuto nel vivaio interista. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giovane estremo difensore classe 2002 potrebbe rappresentare una soluzione azzeccata per il ruolo di vice.

La scorsa estate il club nerazzurro lo ha ceduto al Venezia per una cifra intorno ai due milioni di euro, dopo un anno di prestito proprio in laguna. Prima di cederlo, però, la dirigenza interista si è garantita il 50% sulla futura rivendita del giocatore, convinta che anche lui potesse emergere e aumentare così il proprio valore di mercato. E le prestazioni offerte dal portiere, che fin dai primi anni di prestito ne confermavano il valore, stanno rispondendo positivamente.

In virtù del possibile ricambio quasi totale dei portieri, l’ipotesi di un ritorno alla base di Filip potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Stankovic rappresenterebbe un investimento accessibile e garantirebbe al fianco del prossimo titolare un giovane ma già dotato di esperienza adeguata, in rampa di lancio e con prospettive da numero 1 per un futuro nemmeno troppo lontano. Inoltre, il portiere conosce bene l’ambiente nerazzurro e, come il fratello, risulterebbe utile anche per le liste.