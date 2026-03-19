CdS – “Bastoni sente ancora dolore”, ma una speranza per la Fiorentina
Le ultime sulle condizioni del difensore
Alessandro Bastoni nella giornata di ieri ha lavorato per gran parte della seduta insieme ai compagni, avvicinandosi al pieno recupero dopo il problema fisico che lo ha tenuto ai box nei giorni scorsi.
Il difensore potrebbe completare già oggi l’intera sessione con la squadra. Un passo importante che gli permetterebbe di candidarsi per la trasferta di Firenze, in programma nei prossimi giorni. A limitarlo, però, ancora è ancora il dolore: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport continua ad avvertire fastidio quando calcia il pallone, a causa dell’edema che non si è ancora completamente riassorbito dopo lo scontro con Rabiot nel derby di dieci giorni fa.
Nel caso in cui Bastoni riuscisse effettivamente a svolgere l’allenamento completo nella giornata odierna, accumulerebbe tre sedute piene prima della sfida contro la Fiorentina. Un minutaggio che potrebbe consentirgli di puntare almeno alla convocazione. Difficile, almeno al momento, pensare che possa candidarsi per una maglia da titolare. Nel caso, pronto Carlos Augusto.
La situazione verrà monitorata con attenzione dallo staff tecnico nelle prossime ore.