Chi è Colombo, l’arbitro di Fiorentina-Inter: due precedenti insidiosi

Dopo il turbolento pareggio casalingo contro l’Atalanta, l’Inter va in trasferta a Firenze per la trentesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Nella sfida contro i bergamaschi si erano infatti alimentate polemiche sulle scelte arbitrali, e ora occhi puntati anche sulla designazione per Fiorentina-Inter: a dirigere il match del 30° turno è stato scelto Andrea Colombo. Insieme a lui, come VAR, ci sarà Maresca, mentre i guardalinee saranno Bahri e Dei Giudici. A completare la squadra arbitrale, il quarto uomo Tremolada e l’AVAR Massa.



Sono otto i precedenti che legano Colombo all’Inter, nei quali i nerazzurri hanno maturato ben sei vittorie e due sconfitte. Queste ultime, però, sono arrivate in due match particolarmente insidiosi per l’Inter: rispettivamente contro il Bologna per 1-0 nella passata stagione e contro la Juventus lo scorso settembre nel 4-3 pirotecnico.