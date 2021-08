Zamorano sull’Inter: “Ho giocato con tanti campioni che si fa quasi fatica a ricordarli”

"Eravamo uno spogliatoio fantastico"

Ivan Zamorano , leggendario attaccante dell' Inter di fine anni '90, ha parlato a Matchday Programme, il magazine digitale targato Inter Media House alla sua prima versione stagionale. Il bomber, diventato celebre per indossare la maglia 1+8, ha rievocato alcuni aneddoti della sua esperienza nerazzurra.

"Ronaldo è stato il più forte, ma il compagno più simpatico era Francesco Moriero . Il nostro spogliatoio era pieno di allegria, anche per le tante influenze Sud Americane, ma Chiccho era il migliore, continuava a fare battute e scherzi. C'era un clima meraviglioso".

Zamorano ha poi concluso: "Ora che siamo vicini alla prima di Serie A, mi torna in mente il mio esordio, a Udine contro l'Udinese. Vincemmo 1 a 0 con goal di Sforza. Per me l'Inter era una sfida enorme, sentivo la responsabilità di indossare una maglia del genere. Ma il vero esordio fu la settimana dopo a San Siro, quando iniziai il rapporto d'amore con i tifosi nerazzurri, la mia gente. Uno dei ricordi più belli sicuramente è la doppietta al Parma".