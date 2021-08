LIVE – Inter-Genoa, la conferenza stampa di Simone Inzaghi in diretta

Saranno i campioni d'Italia a scendere in campo per il primo match della Serie A 2021/22

Bentornata Serie A! Finalmente si torna a parlare di calcio dopo un'estate molto movimentata sul piano del mercato. Ad inaugurare la nuova stagione sarà l'Inter campione d'Italia, nel match in programma contro il Genoa domani pomeriggio dalle 18.30 a San Siro. Sfida speciale anche per il ritorno del pubblico sulle tribune ad un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, con una capienza massima prevista per 39mila tifosi. Nel giorno di vigilia alla prima di campionato, come di consueto, Passione Inter seguirà in diretta per voi in diretta le parole di Simone Inzaghi con una cronaca testuale, per non perdere le primissime impressioni del tecnico nerazzurro sulla nuova stagione e sugli ultimi arrivati nella rosa.