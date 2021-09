Social – Hakimi non dimentica l’Inter: ecco il frutto del suo amore

Bellissimo gesto da parte dell'ex nerazzurro

Achraf Hakimi non ha dimenticato il meraviglioso anno passato all'Inter, culminato con il diciannovesimo Scudetto. L'esterno marocchino, che a differenza di Lukaku non ha cercato di proposito la cessione ma, in situazioni economiche differenti, sarebbe rimasto di buon grado, ha infatti commissionato ad un artista spagnolo, Adan Lopez, una tela che ripercorresse la sua breve ma intensissima esperienza a Milano.