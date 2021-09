Dove vedere Inter-Real Madrid: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni sul match di domani

Pietro Magnani

Dove vedere Inter-Real Madrid in diretta TV e streaming

Il gran giorno si avvicina. L'esordio stagionale in Champions League, contro il leggendario Real Madrid, è alle porte. Domani alle 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza, l'Inter di Inzaghi provare a far gioire i 37900 tifosi allo stadio e tutti quelli a casa. Partire con il piede giusto sarebbe cruciale per sfatare il tabù ottavi di finale.

Informazioni utili per seguire Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid verrà trasmessa mercoledì 15 settembre alle 21.00 in esclusiva da Amazon. La gara sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. La visione del match di Champions League è inclusa con Prime. Tutti coloro che non dispongono della sottoscrizione a Prime avranno la possibilità di iscriversi e guardare Inter-Real Madrid su Amazon Prime Video.

Sui canali Youtube e Twitch di Passione Inter poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid

INTER (3-5-2): Handanovic; Skirniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko All. Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius Jr, Benzema, Hazard All. Ancelotti.