Social – Post Juve-Inter Zanetti cita Facchetti: “Ci sono giorni in cui essere interisti è un onore”

Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e attuale vicepresidente, ha forse deciso, con la sua solita eleganza, di dire la sua sul rivedibile comportamento della dirigenza della Juventus ieri sera allo Stadium nella semifinale di Coppa Italia contro l‘Inter.

Zanetti, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto con una celebre citazione di Giacinto Facchetti, leggenda prematuramente scomparsa e di cui Javier è diventato l’erede. “Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”. Una frecciata al tanto decantato, e a quanto pare decaduto, stile Juve?