Zanetti incorona l’Inter: “Come nel 2010. Rinnovo Lautaro? Fiducia”

Protagonista di un evento della Fondazione Pupi, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del momento di forma dei nerazzurri. Inevitabile il paragone con l’anno del Triplete, che l’argentino ha accolto, incoronando gli uomini di Inzaghi, come dimostrano le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: “Inter forte come quella del Triplete, ma a Madrid sarà dura”.

L’ex capitano nerazzuro ha poi speso delle parole sull’attuale detentore della fascia, Lautaro Martinez, autore di una stagione strepitosa e da mesi in odore di prolungamento con l’Inter. Zanetti non ha voluto sbilanciarsi in modo particolare, ma ha comunque voluto sottolineare come “C’è grande fiducia” per il rinnovo dell’attaccante.