Gds: “Liverpool su Inzaghi per il dopo Klopp”. Decisione già presa

Di questi tempi, un anno fa, era abbastanza impronosticabile, ma oggi Inzaghi è uno dei migliori coach al mondo. Nel giro di 12 mesi, il tecnico è passatto dall’essere messo in discussione a portare la squadra al livello delle più grandi squadre europee. Una crescita e una capacità di alzare il livello della squadra che non è sfuggita a nessuno.

Ecco perché, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Liverpool lo avrebbe messo nella lista dei possibili sostituti di Klopp. Inzaghi, però, sta molto bene a Milano, sia per motivi familiari che per ambizioni sportive, e non ha intezione di abbandonare la panchina interista.

La programmazione dell’Inter è già molto avanti, così come ampio sembra essere il divario da colmare per le rivali. La possibilità di creare un ciclo vincente e duraturo attira il tecnico e il rinnovo di contratto, che arriverà a fine stagione, si inserirà su questo solco.

L’opinione di Passione Inter

Le certezze costruire dall’ultimo anno, dopo che lo Scudetto perso nella stagione 2021/2022 aveva creato un po’ di sbandamento, hanno portato l’Inter a un livello altissimo e riuscire a confermare Inzaghi sarebbe un segno di continuità tecnica e tattica importante. Un messaggio a tutta la Serie A e al calcio europeo sulla solidità del progetto nerazzurro anche negli anni a venire.