La Champions fa ricca l’Inter: pronti maxi premi con la vittoria

Con il +15 sulla Juventus a 11 giornate dalla fine, l’Inter guarda ora con grande attenzione al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri vogliono arrivare fino in fondo anche in Europa, per ottenere un grande risultato sportivo, molto importante anche sul lato economico.

Anche per il gruppo squadra. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei contratti dei giocatori è presente un bonus di 2 milioni di euro netti per ogni passaggio del turno. Il percorso fino alla finale potrebbe garantire, dunque, 6 milioni, che potrebbero diventare 11 in caso di vittoria del trofeo.

Una cifra che garantirebbe un premio di circa mezzo milione di euro per ogni componente della rosa. A questa si aggiungerebbero anche altri 4 milioni circa, legati ai bonus dei singoli contratti dei top player. Un’ulteriore incentivo, se ce ne fosse, bisogno a provare a ripetere la cavalcata dello scorso anno e provare a cambiare il finale della storia.