I tifosi dell’Inter battono ogni record: sfondata quota 1 milione

L’incasso record di Inter-Atletico Madrid, il secondo più alto della storia del club, lo aveva già certificato, ma contro il Genoa il pubblico di San Siro ha dimostrato la passione incondizionata, raggiugnendo un record molto importante, superando quota 1 milione di spettatori per le partite casalinghe di Serie A.

Una media impressionante di più di 73mila presenza a partita, che conferma un trend che negli ultimi due anni era già evidente: i tifosi dell’Inter riempiono lo stadio come nessun’altra tifoseria, registrando quasi sempre il tutto esaurito.

Il merito è sicuramente anche del gioco e dei risultati della squadra di Inzaghi, ma la squadra stessa, in primis, beneficia del calore del tifo nerazzurro. Lo dimostra il gol di Asllani di lunedì’ sera, arrivato proprio nel momento in cui tutto lo stadio stava intonando a squarciagola un coro per incoraggiare la squadra.