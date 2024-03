Verso Bologna-Inter: Acerbi e Thuram ok, dubbi su Calhanoglu

La partita con il Bologna sarà un test molto importante per l’Inter sotto diversi punti di vista, dal momento che sarà l’ultima gara prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, infatti, vorranno arrivare con il vento in poppa alla gara di Madrid, superando un avversario molto ostico, e per Inzaghi sarà anche l’occasione per fare qualche test.

I due più importanti riguardano Acerbi e Thuram, tornati in campo contro il Genoa e pronti a partire titolari al Dall’Ara per testare al meglio la propria condizione fisica. Diverso, invece, il caso Calhanoglu: il turco è ancora al lavoro per recuperare e anche dovesse essere a disposizione non dovrebbe partire dal primo minuto.

Uno scenario che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe preferito evitare. Il tecnico avrebbe gradito avere il turco a disposizione dal primo minuto, in modo da avere maggiori certezze in vista del match di Champons League. Da capire, inoltre, anche le condizioni di Frattesi, fermatosi nel riscaldamento lunedì sera.