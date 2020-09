Zappa sull’Inter: “Non ho rimpianti, ero molto giovane e avevo tanto da imparare”

Gabriele Zappa, 20 enne esterno prodotto dal vivaio nerazzurro, ha parlato nella conferenza di presentazione nel suo nuovo club, il Cagliari, tornando anche sulla sua esperienza all’Inter.

Zappa ha dichiarato: “Rimpianti per il mancato esordio con l’Inter? No, ero giovanissimo, avevo tanto da imparare e non sono riuscito ad emergere in quella realtà. L’esperienza al Pescara mi ha aiutato moltissimo, in un anno mi ha cambiato tanto. Ora sono pronto ad iniziare questa nuova avventura al Cagliari. Sicuramente devo ancora migliorare tanto, ma ho tempo per farlo”.

