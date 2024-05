Zazzaroni contro Zhang: “Il messaggio d’addio? Non mi è piaciuta una cosa”

Ivan Zazzaroni negli studi di Pressing ha commentato il passaggio di proprietà dell’Inter consumatosi da Suning a Oaktree, in seguito al mancato rimborso del finanziamento da 395 milioni e all’escussione del pegno sulle quote. Il direttore del Corriere dello Sport si è soffermato in particolare sul messaggio d’addio di Steven Zhang:

“Il messaggio di Zhang non mi ha commosso, non mi è piaciuto quando ha detto non fosse pronto a lasciare l’Inter perché eravamo tutti pronti da tre anni a questo cambio. Voglio essere solidale con un ragazzo di 32 anni che è stato catapultato in una realtà più grande di lui, non ha potuto obiettivamente gestirla. Quello che è successo in Cina a lui e Suning è qualcosa di finanziariamente drammatico“.

E su Oaktree aggiunge: “Il fatto che arrivi un fondo che non vuole peggiorare il valore della società è qualcosa di positivo e sono già sicuramente strutturati a livello finanziario. Poi sono fondi speculativi, di solito non hanno una grande anima. Per quanto riguarda la pagina che hanno comprato sui quotidiani, è già una cosa positiva perché significa che hanno i soldi per pagarla, a differenza di qualcun altro…“.