Zhang carica: “Dobbiamo vincere e rendere felici chi ci guarda”. Poi l’opinione sulle conseguenze del Covid

Intervenuto all’evento Sportlab, pensato per i 75 anni di Tuttosport e del Corriere dello Sport, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato dell’attuale momento della società nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Tuttomercatoweb: “Abbiamo mostrato al mondo che abbiamo l’abilità per competere al massimo livello, sono felice di avere messo insieme un gruppo di persone nello spogliatoio e fuori che crede nel progetto. Tutti devono collaborare per raggiungere questo scopo, tutti sanno che è l’obiettivo”.

Zhang prosegue: “Organizzare lo sport con società legate all’intrattenimento è una delle visioni a cui ognuno di noi deve lavorare, per diffondere la gioia intorno a noi. Dobbiamo cercare di vincere, o comunque impegnarsi per giocare al meglio. Occorre una società stabile, risultati finanziari e un’ottima organizzazione. Rendere felici chi ci guarda e dare energia positiva con risultati in campo e finanziari sono le chiavi. Questo è stato il nostro lavoro negli scorsi tre anni e lo sarà per i prossimi 10, 20 anni, forse per sempre”.