Designato l’arbitro di Inter-Parma: sarà Pairetto. Sei i precedenti con i nerazzurri

Sarà il torinese Luca Pairetto a dirigere la gara fra Inter e Parma, in programma sabato 31 ottobre alle ore 18 in quel dello Stadio Giuseppe Meazza. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Passeri e Liberti, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Ad osservare la sfida dalla sala Var ci saranno invece Maresca e Ranghetti.

Sono sei i precedenti di Luca Pairetto con l’Inter, il cui bilancio è positivo per la formazione nerazzurra, che con il fischietto torinese ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Sette, invece, le occasioni in cui il direttore di gara ha guidato il Parma, con i ducali sconfitti in cinque occasioni, affiancate da un pareggio ed un successo.

Di seguito la designazione completa:

PAIRETTO

PASSERI – LIBERTI

IV: PICCININI

VAR: MARESCA

AVAR: RANGHETTI

