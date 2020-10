Mercato – Scambio Izzo-Vecino, in stallo la trattativa con il Torino: ecco il motivo

Se l’attenzione della dirigenza dell’Inter è prevalentemente rivolta al campo di gioco, con i numerosi impegni di queste settimane che potrebbero dire molto sulle ambizioni del club, sottotraccia non si ferma il lavoro sul mercato. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, in vista della sessione invernale non sono previsti grossi colpi, ma potrebbero arrivare comunque rinforzi come Armando Izzo.

Da tempo sono in piedi discorsi con il Torino riguardanti un possibile scambio con Matias Vecino, anche se al momento la trattativa è in stallo: il centrocampista preferirebbe, infatti, provare a ritrovare spazio nell’Inter di Conte o muoversi verso una squadra impegnata in Champions League.

