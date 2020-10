VIDEO – I calciatori scoprono il loro valore su Fifa 21: da Hakimi ad Eriksen, guarda le reazioni

Come accade ogni anno, questo momento della stagione è quello in cui vengono rilasciati i più celebri videogiochi calcistici, con i ragazzi da tutto il mondo che si affrettano all’acquisto ed i giocatori che si divertono a scoprire i valori assegnati. Quest’oggi è stato il turno dei tesserati dell’Inter, che ha pubblicato un video in cui si vedono Alessandro Bastoni, Christian Eriksen, Achraf Hakimi, Ashley Young e Lautaro Martinez scoprire le card con le loro quotazioni su Fifa 21.

Questo il video, pubblicato sul profilo Youtube del club:

