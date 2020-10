Mercato – Nainggolan, tentazione Cagliari ed offerte dall’estero. Chiara la posizione dell’Inter

Radja Nainggolan sta trovando poco spazio nelle rotazioni del tecnico dell’Inter Antonio Conte: il centrocampista è stato sul mercato durante tutta la sessione estiva, con il Cagliari in primo piano, ma il patron dei sardi Giulini non ha mai recapitato un’offerta ritenuta convincente dal club di Viale della Liberazione.

La trattativa per la cessione del belga, però, potrebbe ripartire durante la sessione estiva: stando a quanto riportato da Calciomercato.com su di lui non c’è solamente il Cagliari, ma anche diverse società dall’estero. L’Inter però non ha intenzione di fare sconti: chi vorrà Nainggolan, dovrà uscire la cifra richiesta dal club, altrimenti il calciatore resterà a Milano.

