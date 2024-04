Zhang lavora alla CESSIONE dell’Inter. Corriere: “C’è la trattativa”

Il futuro dell’Inter e di Steven Zhang potrebbe avere una svolta improvvisa a breve. Infatti, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una cessione del club da parte dell’attuale presidente. Per i nerazzurri, infatti, ci sarebbe l’interesse concreto di una famiglia reale dell’Arabia Saudita.

Come riporta il Corriere della Sera, da più fonti arriverebbe la conferma di una trattativa in corso, con Zhang coinvolto in prima persona, insieme alle banche d’affari Goldman Sachs e Raine. Il negoziato sarebbe bene avviato, ma sull’esito non c’è certezza e servirà del tempo per capire la credibilità finanziaria e le effettive attenzioni del potenziale acquirente.

A interessarsi all’Inter sarebbe una ricca famiglia reale di Riad, che avrebbe interesse nell’investire nel calcio italiano e che in passato avrebbe provato un approccio anche per la Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Nel leggere queste notizie, la mente del tifoso non può che iniziare a viaggiare con la fantasia in merito al futuro dell’Inter. Un nuovo proprietario potrebbe liberare i nerazzurri dal giogo delle necessità economiche di questi ultimi anni, dando maggiore possibilità di investire per alzare il livello della rosa e del club. Tuttavia, attualmente si tratta solo di uno scenario ipotetico, che avrà bisogno di molto tempo prima di realizzarsi. Se si realizzerà.