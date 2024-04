Bastoni: “Capitano? Mi piacerebbe. Mi vedo ancora all’Inter in futuro per un motivo”

Alessandro Bastoni ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato di diversi temi riguardanti l’Inter, compreso il suo futuro in maglia nerazzurra e la possibilità di diventare un giorno capitano.

Queste le sue parole:

FUTURO – “Se mi vedo ancora all’Inter? Al momento dico di sì. E lo sa perché? Ogni volta che giochiamo, per arrivare a San Siro il nostro pullman passa davanti a un grande condominio, dove vedo sempre un signore anziano che sventola la bandiera dell’Inter. È fisso lì, tutte le volte. Ecco, sono le cose che ti rimangono, io gioco per questo, per le emozioni”.

CAPITANO – “Sì, mi piacerebbe. Nulla vieta che ci sia più di un riferimento, più di un capitano. In fondo è quel che stiamo vivendo noi: non c’è il veterano, Lautaro è ancora giovane, sulle decisioni extra campo ne parla sempre con il nucleo storico della squadra”.



VALUTAZIONI – “Fa piacere. Punto ad arrivare più in alto possibile. Ma posso ancora migliorare tanto: so dove ho più margini, anche vedendo i colleghi, mi piace molto guardare le partite per capire. Mi concentro molto sulla fase difensiva, penso anche di esser cresciuto quest’anno. E ho visto come Rudiger ha marcato Haaland in Champions League: voglio imitarlo”.