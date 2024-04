Luis Alberto dice addio alla Lazio: è un pupillo di Inzaghi

Ieri sera è arrivato l’annuncio un po’ a sorpresa di Luis Alberto sul suo futuro alla Lazio. Al termine della gara contro la Salernitana, infatti, il centrocampista biancoceleste ha annunciato che lascerà il club al termine di questa stagione, parlando anche della volontà di rescindere il contratto.

Una decisione importante, che ha subito aperto le speculazioni sulla sua prossima destinazione. Inevitabile pensare all’ipotesi Inter, dal momento che l’allenatore è quel Simone Inzaghi che alla Lazio lo ha reso uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Tuttavia, come scritto da calciomercato.com, l’ipotesi nerazzurra non sembra essere percorribile, anche perché in quel ruolo arriverà già Zielinski a parametro zero. In generale, sembra improbabile che Luis Alberto possa restare in Serie A visto il lungo rapporto con la Lazio, con l’ipotesi di un ritorno in Spagna che pare più credibile.

L’opinione di Passione Inter

Luis Alberto sarebbe un acquisto calzante per l’Inter, dal momento che garantirebbe un innesto di alto livello, già perfettamente inserito nei meccanismi di Inzaghi. Tuttavia, a livello logico l’operazione pare non sembra essere troppo logica: il centrocampo nerazzurro rischierebbe di diventare troppo sovraffollato, inserendo un altro elemento over 30 dal carattere fumantino.