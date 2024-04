L’Inter punta il nuovo Bisseck. In Germania: “Già ad Appiano”

L’Inter guarda al futuro della propria difesa e cerca di lavorare d’anticipo, a caccia di talenti in grado di rivelarsi futuri campioni in futuro. E secondo quanto riportato in Germania, i nerazzurri sarebbero pronti a puntare su un nuovo talento tedesco, sulle orme di quanto fatto con Bisseck nella scorsa estate.

Come scrive la Bild, infatti, l’Inter sarebbe interessata ad Abdoul Karim Coulibaly, difensore centrale dell’Amburgo classe 2007. Il giornale tedesco rivela che il ragazzo sarebbe stato di recente a Milano, per visitare le strutture di Appiano Gentile, invitato dal club nerazzurro insieme alla propria famiglia.